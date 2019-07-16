المجلس العسكري: الوثيقة الدستورية أعدتها لجنة قانونية

التاريخ: 16-يوليو-2019
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أعلن المجلس العسكري الانتقالي، يوم الثلاثاء، أن الوثيقة الدستورية المشتركة والمزمع مناقشتها يوم الأربعاء، مع قوى إعلان الحرية والتغيير، تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف.
وأكد المجلس في توضيح بحسب ما أورته وكالة السودان للأنباء، أن هذه الوثيقة تم تقديمها للأطراف لدراستها توطئة لمناقشتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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