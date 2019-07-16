ارتفاع جنوني لأسعار الخراف بأسواق العاصمة

كشفت جولة استطلاعية الثلاثاء حول أسعار الخراف استقبالاً لعيد الفداء، عن ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث تراوحت أسعار الخراف ما بين 6000 جنيه إلى 8500 جنيه بأسواق الخرطوم.

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وتوقع التاجر أحمد إبراهيم صاحب (حظيرة مواشى ) بالخرطوم جنوب ارتفاع أسعار الخراف لتكلفة الترحيل من الولايات للخرطوم. وأكد عثمان خالد تاجر خراف بأم درمان الذي تحدث بحسب وكالة السودان للأنباء وصول أعداد كبيرة من الخراف وتفاوت الأسعار بحسب الأحجام ما بين 7000 جنيه إلى10000 جنيه، لافتاً إلى أن تكلفة الترحيل السبب الرئيسي لرفع الأسعار بالإضافة إلى وجود وسطاء في عملية البيع حتى وصولها للمستهلك. وأشار علي أحمد تاجر خراف بشرق النيل إلى أن فتح باب الصادر السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)