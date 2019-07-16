إكمال 10559 طالباً إجراءات التقديم للجامعات في اليوم الأول

أعلن المدير العام لمركز المعلومات، م. وليد محمد المبارك، يوم الثلاثاء، إكمال 10559 طالباً وطالبة إجراءات التقديم للجامعات في يومه الأول، دون أي عقبات تذكر، بينما كان عدد الذين أكملوا التقديم في اليوم الأول من العام السابق 4608 طلاب.

وأشار المبارك، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أن مجموع من تعاملوا مع النظام في يومه الأول بلغ عددهم 25834 طالباً وطالبة من مجموع 165375 طالباً وطالبة متوقع تقديمهم في الدور الأول. بينما كان عدد الذين تعاملوا مع النظام في يومه الأول من العام الماضي 10178 طالباً وطالبة.

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وعزا مدير المركز الطفرة في التقديم من اليوم الأول إلى تفهم الطلاب وأسرهم لإجراءات التقديم الإلكتروني، وذلك بفضل الحملات الإعلامية التي تعاونت فيها الأجهزة الإعلامية مع الوزارة في هذا الأمر.

واحتلت ولاية البحر الأحمر المركز الأول من حيث عدد الطلاب الذين أكملوا التقديم وقاموا بتسليم استماراتهم الإلكترونية بنسبة 16.8% من مجموع طلاب الولاية المتوقع تقديمهم خلال هذه الفترة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)