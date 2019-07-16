الأمم المتحدة: الحكم المدني يحتاج لحماية من الجيش

أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وموفده إلى السودان نيكولاس هايسوم، أن المنظمة الدولية تضع ثقلها وراء مبادرة الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن الحكم المدني يحتاج إلى “حماية من الجيش”. وتأتي تصريحات هايسوم قبل ساعات من سفره المرتقب للخرطوم.

وأكد هايسوم، بحسب شبكة الشروق نقلاً عن جريدة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن، الثلاثاء، مواصلة الجهود الدولية الداعمة للتوافق بين كل المكونات السياسية في السودان.

Advertisements

واعتبر أن لدى العسكريين القدرة على نقل البلاد إلى مكان أفضل أو إلى أزمة كارثية إذا حاولوا التشبث بالسلطة، وفق تعبيره.

وذكّر بأن السودان “يمر بأزمة اقتصادية عميقة”، وشدد على أنه يمكن التغلب عليها إذا أحرز تقدم نحو إنشاء سلطة مدنية.

وأشاد الوسيط الأممي بالشعب السوداني، الذي “يحاول بكل شجاعة أن يحدد مصيره بيديه سلمياً” على الرغم من “الاستفزازات”، معتبراً أن أمام السودانيين الآن “فرصة رائعة” ليس فقط للتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة، بل أيضاً مع “المشاكل وخطوط التصدع التي أثرت على هذا البلد العربي- الأفريقي لأكثر من 50 عاماً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)