عربة ترحيل تدهس طفلين أثناء عبورهما الشارع

التاريخ: 16-يوليو-2019
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شهدت منطقة جبرة حادثاً مؤسفاً وذلك على إثر تعرض طفلين لحادث حركة مروع لم ينتبه خلاله قائد عربة الترحيل إلى عبور الطفلين للشارع ليقوم بدهسهم مما أدى لوفاة أحد الطفلين في الحال وإصابة الطفل الثاني بالأذى الجسيم
قامت على إثره الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل جثمان الطفل المتوفي للمستشفى لتحديد أسباب الوفاة بينما أسعف الطفل الثاني في حالة خطرة لتلقي العلاج لتهرع أسرتيهما إلى المستشفى وهم في حالة جزع وخوف لمتابعة الإجراءات بينما تحفظت الشرطة على قائد عربة الترحيل في البلاغ المفتوح بشرطة المرور بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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