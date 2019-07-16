عربة ترحيل تدهس طفلين أثناء عبورهما الشارع

Advertisements

شهدت منطقة جبرة حادثاً مؤسفاً وذلك على إثر تعرض طفلين لحادث حركة مروع لم ينتبه خلاله قائد عربة الترحيل إلى عبور الطفلين للشارع ليقوم بدهسهم مما أدى لوفاة أحد الطفلين في الحال وإصابة الطفل الثاني بالأذى الجسيم

قامت على إثره الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل جثمان الطفل المتوفي للمستشفى لتحديد أسباب الوفاة بينما أسعف الطفل الثاني في حالة خطرة لتلقي العلاج لتهرع أسرتيهما إلى المستشفى وهم في حالة جزع وخوف لمتابعة الإجراءات بينما تحفظت الشرطة على قائد عربة الترحيل في البلاغ المفتوح بشرطة المرور بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)