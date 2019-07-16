رئيس المجلس العسكري يلتقي رئيس حزب الأمة

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم برئيس حزب الأمة مبارك الفاضل.

وأوضح مبارك الفاضل في تصريح صحفي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية وضرورة التوقيع العاجل على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لتمهيد الطريق لتشكيل الحكومة لتجاوز الفراغ السياسي الذي أثر سلبا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والمضي نحو التحول الديمقراطي.

وقال رئيس حزب الأمة إن اللقاء تطرق للوضع الدستوري الذي سيحكم الفترة الانتقالية، وأضاف “نحن نرى أهمية تأسيس الوضع الانتقالي على دستور 2005م بعد التعديلات المطلوبة عليه باعتباره ملائم للشراكة التي ستنشأ بين المجلس والقوى السياسية من خلال المجلس التشريعي المزمع تكوينه”.

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ودعا إلى ميثاق يحكم برنامج الفترة الانتقالية لجميع القوى السياسية التي شاركت في الثورة وساندت الحراك لتأمين أكبر إجماع حول السلطة الانتقالية تفاديا للإقصاء والاستقطاب السياسي.

ولفت الفاضل إلى أهمية التحرك السريع فيما يلي الوضع الاقتصادي والاستفادة من التجاوب الإيجابي الخارجي لسد النقص في الكهرباء وتحديث القطاع الزراعي لسد العجز في الميزان التجاري.

وأضاف مبارك الفاضل أن اللقاء تناول أيضا التحقيق المستقل في أحداث 3 يونيو، مشيرا إلى أنه يرى أن قانون لجان التحقيق للعام 1954 مناسب لأن تؤسس عليه لجنة من كبار القانونيين ورجال المجتمع والإدارة بالبلاد لإثبات ما حدث ومعالجته والانتقال إلى المصالحة عبر مفوضية للحقيقة والمصالحة وأن يشمل التحقيق المستقل العنف السياسي الذي حدث بالبلاد منذ الجزيرة أبا، ودنوباوي وبيت الضيافة ودارفور حتى 2019م لتنقية الحياة السياسية من الصراع والعنف السياسي عبر تثبيت الحقائق للانصراف نحو البناء والتنمية.