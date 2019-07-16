وصول الدفعة الثالثة من السودانيين العالقين بليبيا غدا

تصل إلى مطار الخرطوم الدولي يوم غدٍ الأربعاء الدفعة الثالثة من السودانيين العالقين في ليبيا بسبب المواجهات العسكرية الأخيرة في طرابلس ومحيطها.
وتضم المجموعة حوالي (١٦٥) مواطناً ومواطنة وقد سبقها وصول دفعتين الأولى كانت في يوم ٢ يونيو الماضي وضمت (١٥٢) مواطنا ومواطنة والثانية في يوم ١٠ يوليو وضمت (١٨٢) مواطن.
وتنظم وزارة الخارجية والسفارة السودانية بطرابلس وجهاز السودانيين العاملين بالخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية رحلات خاصة لإجلاء السودانيين المتأثرين بالحرب في ليبيا والراغببن في العودة للبلاد.
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