تركيا: تدابير الاتحاد الأوروبي لا تؤثر على أنشطة الطاقة التركية

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن إجراءات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعليق المحادثات رفيعة المستوى والتمويل لتركيا لن تؤثر على تصميم تركيا على مواصلة أنشطة الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان "فشل الاتحاد الأوروبي في ذكر القبارصة الأتراك الذين يتمتعون بحقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص أظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي في موضوع قبرص."

وأضاف البيان أن تركيا ستواصل حماية حقوق البلاد والقبارصة الأتراك وستزيد أنشطتها في هذا الجانب.

كما نشر المجلس الأوروبي إعلانًا نهائيًا يوم الاثنين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قائلًا إنهم سيعلقون الحوارات والمفاوضات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اتفاق الطيران.

كما صدقت على اقتراح بتخفيض أموال ما قبل الانضمام بقيمة تزيد على 145 مليون يورو (163 مليون دولار أمريكي) لتركيا لعام 2020 وطلبت من بنك الاستثمار الأوروبي مراجعة إعادة إقراضه إلى تركيا.

وبصرف النظر عن تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوقف أنشطة التنقيب بالقرب من سواحل قبرص، فقد أرسلت أنقرة سفينتي حفر، فاتح ويافوز، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للتنقيب عن النفط والغاز.