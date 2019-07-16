ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة في 31 أكتوبر، وهو بالفعل تأخير كبير من تاريخ الانسحاب الأصلي.
كما توصلت الحكومة البريطانية إلى اتفاق مع بروكسل، ولكن تم هزيمة الصفقة في البرلمان، مما أدى إلى عدم اليقين الشديد.
وستتنحى رئيسة الوزراء تيريزا ماي قريبًا، وقد تعهد بوريس جونسون، المنافس على هذا المنصب، بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر.
وقالت فون دير لين للبرلمان الأوروبي حيث من المقرر أن يصوت الأعضاء على ترشيحها لرئاسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "إنني مستعد لتمديد آخر لموعد الانسحاب في حالة الحاجة إلى مزيد من الوقت".
وأضافت "على أي حال ستبقى المملكة المتحدة حليفتنا وشريكنا وصديقنا".
و في وقت سابق من شهر يوليو، تم ترشيح فون دير لين، وزير الدفاع الألماني الحالي، من قبل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليحلوا محل الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح الاتحاد الأوروبي: مستعدة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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