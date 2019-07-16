غرق 7 أفراد في نهر الشرق الأقصى الروسي

قالت الوزارة في بيان إن أربعة بالغين قتلوا أثناء محاولة إنقاذ مجموعة من 11 شخصًا في عطلة على شاطئ غير مصرح به، من بينهم ثلاثة أطفال في محاولة إنقاذهم.
كما أعرب بافيل غارين، رئيس فرع ساخا بوزارة الطوارئ، عن تعازيه وحث السكان المحليين على الالتزام بقواعد السلامة.
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