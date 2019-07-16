غرق 7 أفراد في نهر الشرق الأقصى الروسي

اعلن فرع ساخا بوزارة الطوارئ اليوم الثلاثاء غرق سبعة اشخاص من بينهم 3 اطفال في نهر لينا في احدى ضواحي ياكوتسك، عاصمة جمهورية ساخا (اياكوتيا) في اقصى شرق روسيا يوم الاثنين.

قالت الوزارة في بيان إن أربعة بالغين قتلوا أثناء محاولة إنقاذ مجموعة من 11 شخصًا في عطلة على شاطئ غير مصرح به، من بينهم ثلاثة أطفال في محاولة إنقاذهم.

كما أعرب بافيل غارين، رئيس فرع ساخا بوزارة الطوارئ، عن تعازيه وحث السكان المحليين على الالتزام بقواعد السلامة.