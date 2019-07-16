تجمع المهنيين يتوقع إختراق يؤدي الى توقيع الاتفاق حال التوافق على الحصانة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه منح اعضاء مجلس السيادة الحصانة الواردة في الاعلان الدستوري، وانتقد قرار المجلس العسكري بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر في البلاد.

وتوقع المتحدث باسم التجمع، اسماعيل التاج، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الثلاثاء حدوث اختراق في المفاوضات يؤدي الى التوقيع على الاتفاق اذا تم التوافق على تقييد الحصانة بين الطرفين.

وقال التاج لايوجد خلاف حول الاتفاق السياسي الذي يتوافق مع مسودة الاتفاق الذي دفعت به الوساطة الإثيوبية، بشأن السلطات الثلاث وهياكلها وصلاحياتها.

واشار الى ان تجمع المهنيين ليس لديه ملاحظات كثيرة على الاعلان السياسي، ولكن نتمسك بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بدعم مفوضية حقوق الإنسان الإفريقية.