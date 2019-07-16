مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد تتقدم باستقالتها

علنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنها قدمت استقالتها اليوم الثلاثاء، من رئاسة الصندوق، مسيرة إلى أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ من 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت لاغارد في بيان إنها "التقت مع المجلس التنفيذي، وقدمت استقالتها من الصندوق بداية من 12 أيلول/ سبتمبر 2019".

وأوضحت لاغارد أن "عملية ترشحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، والوقت الذي ستتخذه، جعلتني اتخذ هذا القرار، لصالح الصندوق، حيث سيسهل من عملية اختيار خلفا لي".