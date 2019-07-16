مرشح الاتحاد الأوروبي يتعهد باتخاذ إجراءات قوية ضد تغير المناخ

وقالت في البرلمان الأوروبي، حيث من المقرر أن يصوت الأعضاء على ترشيحها لرئاسة الاتحاد الأوروبي: "أريد أن تصبح أوروبا أول قارة محايدة للمناخ في العالم بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة معًا". الاتحاد الأوروبي (EU) التنفيذي في وقت لاحق اليوم.
وقالن فون دير لين "هدفنا الحالي المتمثل في خفض انبعاثاتنا بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 ليس كافيا"، "يجب أن نمضي إلى أبعد من ذلك. يجب أن نسعى جاهدين لتحقيق المزيد."
كما ذكرت فون دير لين أيضًا أن عمالقة التكنولوجيا الذين يحققون أرباحًا ضخمة في أوروبا يجب عليهم دفع الضرائب.
وفي وقت سابق من شهر يوليو، تم ترشيح فون دير لين، وزير الدفاع الألماني الحالي، من قبل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليحلوا محل الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.
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