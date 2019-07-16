ولي عهد أبوظبي ورئيس النواب اليمني يبحثان مستجدات الأزمة

الخليج 365:

استقبل ولي عهد أبوظبي، “محمد بن زايد”، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب اليمني، “سلطان سعيد البركاني”، الذي يزور الإمارات حاليا.

وتناول اللقاء، العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، خاصة في المجالات البرلمانية، إضافةً إلى تطورات الأوضاع، والمستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية، وفق صحف إماراتية.

وهناك خلافات يمنية – إماراتية، حول نفوذ القوات الموالية لأبوظبي في المحافظات الجنوبية.

كذلك يبحث “البركاني”، أسباب رفض الإمارات عقد البرلمان اليمني جلساته في محافظتي عدن وحضرموت، بعد اتهام مسؤولين يمنيين الإمارات بعرقلة استئناف جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن.

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ولم يعلن الجانبان، عن نتائج مباحثاتهما بشأن تلك الخلافات، لكنهما أكدا على أهمية تعزيز دور مجلس النواب في خدمة القضايا التي تهم الشعب اليمني، واستعادة دور مؤسسات الدولة وخدماتها، وفق وسائل إعلام إماراتية.

كذلك عبر “البركاني” عن شكره وتقديره لمبادرات دولة الإمارات الإنسانية ومشاريعها التنموية، وكذلك جهودها في دعم وتأهيل الجيش والقوات الأمنية والشرطية في اليمن.

وقبل أيام، أعلنت الإمارات، أنها ستغير استراتيجيتها في اليمن نحو السلام، وسط مؤشرات على رغبة في سحب جزء من قواتها للتركيز على مواجهة الخطر الإيراني.

ومنذ نحو 4 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.