الإمارات تعتزم إطلاق معيار قياسي للنفط الإقليمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر بشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، الثلاثاء، أنها تطور عملياتها التجارية لتعزيز مكانتها بالشرق الأوسط، وإطلاق معيار قياسي للنفط الإقليمي.

وأوضحت 4 مصادر مطلعة على خطط الشركة أن التوجه الجديد يأتي في إطار مساعي “أدنوك” للاقتداء بشركات النفط العملاقة وتعزيز نفوذها في المنطقة، مشيرة إلى أن إطلاق معيار النفط القياسي ربما يتم هذا العام على غرار المعيارين العالميين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأضافت المصادر أن “أدنوك” أنفقت بسخاء في الاستعانة بمتعاملين سابقين في شركات مناظرة لها بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن خطة الشركة لم تستكمل أركانها بعد، ويتعين أن توافق عليها السلطات في الإمارات ممثلة في المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي.

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ولم ترد إدارة الشركة على طلب “رويترز” للتعليق على الخطة.

وتعرضت مكانة تجارة النفط بالإمارات لهزة قوية، منذ مايو/أيار الماضي، بعدما هوجمت 4 ناقلات نفط قبالة قرب إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز، تزامنا مع تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق حال استمرار منع صادراتها النفطية، بفعل العقوبات الأمريكية.

وإزاء ذلك، ارتفعت أسعار التأمين على ناقلات النفط، التي تمر عبر مضيق هرمز، عشرة أضعاف خلال الشهرين الماضيين.

يذكر أن مضيق هرمز ممر مائي حيوي لتجارة النفط، حيث يمر منه نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم.