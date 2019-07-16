الغرفة التجارية: لا نستطيع إخراج التجار الأجانب إلا بعد المدنية

الخليج 365 : قطع رئيس الغرفة التجارية محمد صبيري بعدم صدور أي قرار بإيقاف استيراد السلع، وقال لكن عدم الاستقرار السياسي وراء أحجام التجار عن الاستيراد، وتوقع صبيري في حوار مع (آخر لحظة) ينشر بالداخل هبوط سعر الدولار إلي (45) جنيهاً خلال الفترة المقبلة، وعزا دخول التجار الأجانب للممارسة التجارة بالأسواق لضعف قانون الاستثمار، وقال ليس لدينا أي دور لخروجهم وطردهم من السوق، إلا بعد تشكيل الحكومة المدنية.

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