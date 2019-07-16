مبادرة مليارية لدعم الاقتصاد الوطني

الخليج 365 :

يعكف عدد من خريجي كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الخرطوم، بالدفع بمبادرة مليارية تهدف لجمع مليار دولار من خلال اشتراكات للسودانيين العاملين بالخارج، قال المصرفي وعضو اللجنة المشرفة على المبادرة محمد مصطفى إن المبالغ ستوظف في تأسيس أوراق مالية من خلال وزارة المالية وبنك السودان المركزي، لتوفير منتجات مالية ذات عائد لحملة المساهمات، وأعلن مصطفى أن المبادرة ستطرح من قبل اللجنة المشرفة على وزارة المالية وبنك السودان المركزي للتفاكر في طريقة الاستفادة من المبالغ في تمويل عجز الموازنة أو في مشاريع التنمية أو في مشاريع إنتاجية جديدة أو في تمويل الزراعة والصناعة، لافتاً إلى أن العمل سيتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية التي لها المقدرة والخبرة ودربة كاملة على إدارة مثل تلك المؤسسات، متوقعاً أن تكون البداية حسب رأي اللجنة المشرفة بعد تكوين الحكومة المدنية وإكمال الهياكل الحكومية، قاطعاً بأن المبادرة غير ربحية ولها ممثلون في كل قارات العالم.