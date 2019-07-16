وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في رام الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جابت مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي عصر يوم الاثنين شوارع مدينة رام الله، وسط حضور أهالي الأسرى الذين طالبوا بتفاعل أكبر مع قضيتهم.

وحمل المشاركون في المسيرة صور الأسرى المضربين عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي وسط هتافات تدعو للعمل على الإفراج عنهم ومزيد من التضامن مع قضيتهم وقضايا الأسرى ككل في سجون الاحتلال.

ويواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لفترات متفاوتة، على رأسهم وأقدمهم في الإضراب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جعفر عز الدين من بلدة عرابة في جنين الذي أكمل يومه 29 في الإضراب، والأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس شرق القدس، والأسير حسن الزغاري من مخيم الدهيشة.

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من جانبه قال والد الأسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ 15 يوما إن ما بطالب به هو وأهالي الأسرى المضربين عن الطعام مزيدا من الالتفاف للخطوة التي اتخذها أبناؤهم ضد الإضراب الإداري ومعركتهم التي يخوضوها في السجون.

وتابع حلبية الوالد:” ندعو الله أن يصبرهم في معركتهم، ونطالب كل فلسطين بدعمهم”. الأسير حذيفة معتقل منذ حزيران 2018 بدون أيه تهمة وفقا لما يسمى بالإضراب الإداري، متجدد لمرتين حتى الأن، وهو ما دفعه إلى الإضراب خاصة بعد أن زرقه الله بطفلته الأولى أثناء اعتقاله.

وطالب الوالد المؤسسات الحقوقية والطبية الدولية والمحلية العمل على مساندة الأسرى المضربين بشكل عاجل وجدي.