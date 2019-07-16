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حريق في ميناء لتصدير النفط بالبصرة جنوب العراق

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شهاب محمد - الخرطوم - حريق في ميناء لتصدير النفط بالبصرة جنوب العراق

الخليج 365:

نشب حريق في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوب العراق، اليوم الثلاثاء، ما تسبب في إيقاف عمليات التحميل لفترة وجيزة.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن دائرة نفط البصرة قولها في بيان: إن الحريق الذي اندلع في أحد موانئها، أدى إلى إصابة أربعة عاملين في الميناء بجروح طفيفة.

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وأوضحت الدائرة أن الحريق اندلع في أحد طوابق بناية سكن العاملين بميناء البصرة النفطي”، مؤكدة أنه “تمت السيطرة على الحادث وأخليت البناية احترازيا من جميع العاملين.

وأضافت أنه “تمت إعادة الحالة التشغيلية للميناء بشكل كامل”، لافتة إلى أنه “لا توجد توقفات في الأرصفة التصديرية والمنصات العائمة”.

 من جهته أفاد مصدر أمني بأن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء الخفكة النفطي في محافظة البصرة.

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