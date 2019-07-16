انصفوا السوكي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص السودان.اليوم:

تضاربت الانباء خلال الايام الثلاثة الماضية حول احداث مدينة السوكي وماجري في هذه البلدة الهادئة الوادعة ، واختلفت الأخبار حول عدد القتلي هل هم شخص واحد ام اكثر من ابناء المدينة ، كما تحدث الناس هنا وهناك عن دور سالب لقوات الدعم السريع بل تسببها في ما وقع ومقتل الضحايا (شخص او اثنين او حتي اكثر لاندري والله اعلم بحقيقة الامر ) ، ولكن ما اتفق عليه الناس ان اهل المدينة وفي شبه اجماع ان لم نقل اجماعا كاملا قد قرروا اخلاء مدينتهم عن قوات الدعم السريع وطالبوا باجلائهم فورا عن بلدهم ، وبغض النظر عن صحة مايقال من عدمه فان الذي لا مراء فيه ولايقبل الجدال حوله ان إخراج افراد الدعم السريع عن المدينة سوف يسهم فورا في تهدئة النفوس وامتصاص غضبها ويهيئ الأجواء لمرحلة افضل من السكينة والامان وهذا مايلزم ان تكون قيادة قوات الدعم السريع والأجهزة الامنية ككل اولي بالعمل علي تحقيقه من غيرها ولو جاء مخالفا لرؤيتها حول أحداث المنطقة وتوضيح الحقيقة بالضبط لان بسط الامن وتحقيق السلم مقدم علي سواه والاجهزة الامنية تعرف ذلك جيدا وتعلم انها مطالبة بتحقيق ذلك .

نناشد الجهات المختصة ان تسهم في انصاف مدينة السوكي وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر التي تسيطر علي المنطقة وان لايستعدوا ابناء المدينة واريافها وضرورة ان لا يعتبروا اتفسهم اطرافا في الصراع معهم ، ويتحقق انصاف السوكي في اولى مراحله بإخراج قوات الدعم السريع عن مدينتهم فهل يتم ذلك ؟ نتمني ان ياتي ما نرجوه سريعا وان لايتأخر.