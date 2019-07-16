المريخ يتدرب بملعب”سباق الخيل”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفذّ المريخ في السابعة من صباح اليوم”الثلاثاء” تدريبًا بملعب”سباق الخيل” بوسط الخرطوم في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد بقيادة الجهاز الفني إبراهيم حسين والطاقم المعاون.
والتدريب الذي أداه الفريق شهد بصم”13″ لاعبًا في دفتر الحضور، ترّكز فيه العمل على الجانب البدني فقط.
وكان المريخ قد أمنّ في اجتماعه الأخيرة على انطلاقة التحضيرات الأثنين بمعسكر داخلي لضيق الوقت.
وتوّج الفريق ببطولة الدوري الممتاز بعد غياب دام ثلاث سنوات، ويشارك المريخ في الموسم المقبل بدوري أبطال أفريقيا وكأس العرب
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