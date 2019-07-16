أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق16يوليو2019م

الخليج 365 : اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء ليوم الثلاثاء الموافق16يوليو2019م العملة سعر الصرف دولار امريكي 67.00 جنيها ريال سعودي 17.30 جنيها درهم اماراتي 18.80 جنيها سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه اليورو 71.00 جنيه الجنيه الاسترليني 88.00 جنيه ريال قطري 17.40 جنيه الجنيه المصري 3.80 جنيه

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