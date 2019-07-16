أسعار خراف الأضاحي 6 آلاف إلى 8.5 آلاف جنيه

كشفت جولة استطلاعية لوكالة السودان للأنباء، يوم الثلاثاء، عن أسعار الخراف استقبالاً لعيد الفداء، عن تراوح أسعار الخراف ما بين 6000 جنيه إلى 8500 جنيه بأسواق الخرطوم، وأرجع تجار غلاء الخراف إلى ارتفاع تكلفة الترحيل، بالإضافة إلى وجود وسطاء في عملية البيع.

وتوقع التاجر أحمد إبراهيم صاحب حظيرة مواشٍ بالخرطوم جنوب، ارتفاع أسعار الخراف لزيادة تكلفة الترحيل من الولايات للخرطوم.

وأكد عثمان خالد تاجر خراف بأم درمان وصول أعداد كبيرة من الخراف وتفاوت الأسعار بحسب الأحجام ما بين 7000 جنيه إلى 10000 جنيه، لافتاً إلى أن تكلفة الترحيل السبب الرئيسي في رفع الأسعار، بالإضافة إلى وجود وسطاء في عملية البيع حتى وصولها للمستهلك.

وأشار علي أحمد تاجر خراف بشرق النيل إلى أن فتح باب الصادر السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.