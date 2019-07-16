تعرفي على فوائد زيت جوز الهند المذهلة

يستخرج زيت جوز الهند من لبّ ثمرة جوزة الهند الإستوائية، وبدأ هذا النوع من الزيوت بالانتشار في مختلف دول العالم، ومن أهم فوائده ما يلي:
يساعد في ضبط مستوى الكوليسترول فى الدم
يستخدم زيت جوز الهند كبديل للزبدة في الكثير من الأطعمة
يقاوم درجات الحرارة، ولا يعد من الزيوت سريعة الاحتراق
يتسم زيت جوز الهند بالطعم المستساغ
يساعد على التخلص من الوزن الزائد؛ لأنّ زيت جوز الهند يحتوي على نسبة معتدلة من الدهون المفيدة للجسم والتي يتم تفكيكها في الكبد لإنتاج الطاقة اللازمة لعملية حرق الدهون
يدخل في صناعة القهوة حيث يضيف إليها النكهة المميزة، ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات.
يساعد على تعزيز نشاط الخلايا الدماغية، حيث يحتوي زيت جوز الهند على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية
يدر الحليب لدى المرأة المرضعة؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون التي تعتبر أساس إنتاج الحليب
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