قبرص ترفض التعاون مع الأتراك في التنقيب عن الغاز

رفضت قبرص اليوم الثلاثاء، مقترحاً من القبارصة الأتراك للتعاون بينهما في التنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة قائلة إن هذا أسلوب يهدف إلى التحول عن المفاوضات الحقيقية الرامية لإنهاء انقسام البلاد.

وقال فاسيلس بالماس الأمين العام المساعد للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في بيان مكتوب، "مقترح زعيم القبارصة الأتراك... لا يمكن قبوله إذا أنه ينال من جوهر المشكلة القبرصية والحاجة إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات الموضوعية التي تهدف لحل عملي وقابل للتطبيق".