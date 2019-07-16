تدخل أمريكي لتجاوز عقبات المرحلة الانتقالية في السودان

أعلن المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، أنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف بشأن التوصل إلى اتفاق يُحقق طموحات الشعب السوداني، وأكد اهتمام الولايات المتحدة والتزامها بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، كما أنها تريد أن ترى السودان وقد تجاوز المرحلة الحالية.

والتقي بوث رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين بالقصر الجمهوري، وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ووصف بوث في تصريحات صحفية عقب اللقاء، الاجتماع بأنه جيد ومثمر وأعرب عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل، وأشار إلى أن الشعب السوداني انتظر طويلاً ليرى هذه الحكومة، مبينا أن اللقاء تطرق إلى عدد من المواضيع الأخرى. وأكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقاً في هذا الشأن، حتى يتسنى دعمهم من المجتمع الدولي.