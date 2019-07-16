الشرطة توقف أخطر شبكة سرقات ليلية بشرق النيل

تمكَّنت شرطة شرق النيل متمثلة في مباحث قسم شرطة حلة كوكو أمس الإثنين من القبض على تشكيل إجرامي مكوَّن من خمسة متهمين تخصصوا في السرقات الليلية والنهارية باختصاص شرق النيل.

وحسب متابعات (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) إلى ورود بلاغ لقسم شرطة حلة كوكو يفيد فيه الشاكي بفقدان مبلغ (16)ألف دولار ومبلغ (20) ألف جنيه سوداني وبعض محتويات منزله، على إثره وجَّه العقيد شرطة مصطفى عمر عبد الصادق رئيس القسم بتكوين تيم من مباحث القسم بقيادة الملازم شرطة مجدي ياسر أمين رئيس شعبة مباحث بالقسم للبحث وجمع المعلومات تحت إشراف ومتابعة العميد شرطة الفاضل مهدي جميل، مدير شرطة المحلية وأسفرت عمليات البحث عن القبض على أحد معتادي الإجرام وبعد التحري الدقيق معه، أقر بسرقته عددًا من المنازل بالاشتراك مع 4 متهمين آخرين تم القبض عليهم وبعد مواجهتهم بالأدلة أقروا بعدد من السرقات وأرشدوا لمكان المعروضات وهوعباره عن مخزن لخفير بحي النصر كانوا يخفون داخله كل ما يتحصَّلون عليه طيلة فترة ممارستهم للسرقة، تم تفتيش المخزن وتم العثور على (3)مكيفات إسبلت ماركات وتلفزيون (21)بوصة و(3)أجهزة رسيفرماركات مختلفة وجهاز إستيريو كبير وكاميرا تصوير وغسالتين عشرة كيلو وجهازكمبرسون لشحن لساتك وسماعات خارجية كبيرة وجهاز أمبليفير، ومايك يدوي وخلاط فواكه وموتورين رفع مياه وعداد أتوماتك و(10)موبايلات ماركات مختلفة وأسطوانتي غاز ولستكين عربة كامل مقاس650، تقدَّر قيمة المعروضات بمليون جنيه سوداني، وتم فتج بلاغات في مواجهتهم تحت المادة 74 من القانون الجنائي.