وقال روسين باخفاروف، مدير إدارة الاتصالات في الهيئة القومية للإعلام، في مؤتمر صحفي، إن المعلومات التي تم اختراقها شملت بيانات حول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والضرائب المعلنة والمدفوعة.
و أضاف باخفاروف "لقد تم الوصول إلى هذا الوصول غير المصرح به من خلال الضعف في واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات، وهي استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة في الخارج، ما يسمى استرداد ضريبة القيمة المضافة".
مضيفًا أنه من خلال هذه الثغرة الأمنية، تم الحصول على الوصول غير المصرح به إلى حوالي 3 بالمائة من المعلومات الموجودة في قواعد بيانات في وكالة الايرادات الوطنية "، مضيفًا أنه تم إصلاح الثغرة الأمنية بالفعل.
وقال إن الوصول غير المصرح به تم اكتشافه في 29 يونيو من قبل وحدة أمن المعلومات التابعة لهيئة المصادر الطبيعية.
وأضاف أن السلطات البلغارية المعنية تعمل على التحقيق في الجريمة.
وقال باخفاروف: "لدينا بعض الدلائل على أنه كان هجومًا خارج إقليم بلغاريا. هذا هو كل ما نخوله لإخبارك، لدينا المزيد من البيانات، لكن لا يمكننا مشاركتها علنًا في هذه المرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر إختراق وكالة الإيرادات الوطنية في بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.