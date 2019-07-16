إختراق وكالة الإيرادات الوطنية في بلغاريا

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن قراصنة مجهولين اخترقوا شبكة الوكالة الوطنية للإيرادات في بلغاريا بشكل غير قانوني وتمكنوا من الوصول إلى حوالي 3 في المائة من المعلومات الواردة هناك.

وقال روسين باخفاروف، مدير إدارة الاتصالات في الهيئة القومية للإعلام، في مؤتمر صحفي، إن المعلومات التي تم اختراقها شملت بيانات حول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والضرائب المعلنة والمدفوعة.

و أضاف باخفاروف "لقد تم الوصول إلى هذا الوصول غير المصرح به من خلال الضعف في واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات، وهي استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة في الخارج، ما يسمى استرداد ضريبة القيمة المضافة".

مضيفًا أنه من خلال هذه الثغرة الأمنية، تم الحصول على الوصول غير المصرح به إلى حوالي 3 بالمائة من المعلومات الموجودة في قواعد بيانات في وكالة الايرادات الوطنية "، مضيفًا أنه تم إصلاح الثغرة الأمنية بالفعل.

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وقال إن الوصول غير المصرح به تم اكتشافه في 29 يونيو من قبل وحدة أمن المعلومات التابعة لهيئة المصادر الطبيعية.

وأضاف أن السلطات البلغارية المعنية تعمل على التحقيق في الجريمة.

وقال باخفاروف: "لدينا بعض الدلائل على أنه كان هجومًا خارج إقليم بلغاريا. هذا هو كل ما نخوله لإخبارك، لدينا المزيد من البيانات، لكن لا يمكننا مشاركتها علنًا في هذه المرحلة".