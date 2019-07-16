الحكومة تكشف عن استفادة تركيا من صادرات الأسلحة الألمانية

اظهرت بيانات كشفت عنها الحكومة الالمانية اليوم الثلاثاء ان صادرات صناعة الاسلحة الالمانية الى تركيا بلغت حوالي 184.1 مليون يورو (206.9 مليون دولار امريكي) بين يناير وابريل.

ووفقًا لرد من وزارة الاقتصاد الألمانية (BMWi) على استفسار قدمه سيفيم داجديلن، نائب رئيس البرلمان جزء من حزب اليسار الألماني قال كانت تركيا هي المتلقي الرئيسي للأسلحة الألمانية، حيث كانت تمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

وصرحت شركة وزارة الاقتصاد الألمانية بأن الأسلحة المصدرة إلى تركيا كانت "مخصصة للقطاع البحري". على الرغم من أن وزارة الاقتصاد لم تحدد، ما هي المنتجات البحرية التي تصدرها صناعة الأسلحة الألمانية إلى تركيا، فمن المرجح أن نصيب الأسد من هذه الصادرات يشمل أجزاء للغواصات.

كما تشكل الصادرات العسكرية من الشركات الألمانية إلى تركيا قضية مثيرة للجدل في ألمانيا.

وأثار نشر الدبابات من الشركة الألمانية كراوس مافي فيجمان في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا ضجة في بداية عام 2018، لأن ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية تعتبر شريكا في الحرب ضد الدولة الإسلامية.

وفي أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا في عام 2016، توقفت الحكومة الألمانية عن إصدار ضمانات جديدة لصادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا من قبل شركة تأمين الائتمان Euler" Hermes".

ومع هذه الضمانات، تقوم الحكومة الألمانية بحماية الشركات الألمانية في حالة عدم سداد المدينين الأجانب. تم الانتهاء من صفقة تيسنكروب للغواصات الست للجيش التركي مرة أخرى في عام 2009 وما زالت محمية بموجب ضمان "Euler Hermes" يصل إلى حوالي 2.49 مليار يورو.

كما علق سياسي الحزب اليساري داجدلين "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير، أن تكون الحكومة الألمانية قد سلمت هذه الأسلحة الآن للبحرية التركية"، على الرغم من سياسة العدوان التركي في شرق البحر المتوسط تجاه قبرص العضو الأوروبي ".

Advertisements

وقال داجدلين "الحكومة الألمانية تتحمل المسؤولية أيضًا إذا كان أردوغان ينفذ تهديده باستخدام الغواصات في صراع ضد قبرص"، وطالب بوقف "تصدير الأسلحة إلى النظام الاستبدادي لتركيا".

وتجري تركيا حاليًا عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق الواقعة قبالة ساحل قبرص، بينما زعمت أنقرة أن بعض حقول الغاز تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة في تركيا والقبارصة الأتراك الذين يعيشون في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص المقسمة.

وتم تقسيم قبرص في عام 1974 بعد عملية عسكرية تركية كرد فعل لانقلاب قام به ضباط الجيش اليوناني العاملون في قبرص. يتم التحكم في الجزء الشمالي من قبل القوات التركية ويديرها ما يسمى الإدارة القبرصية التركية.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن حفر تركيا قبالة قبرص أمر غير قانوني وقرر اتخاذ إجراءات ضد أنقرة.

وأعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على تركيا، مثل تخفيض أموال الاتحاد الأوروبي لتركيا وكذلك وقف مفاوضات اتفاقية النقل الجوي.

و قال وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر على تصميم أنقرة على مواصلة أنشطة الطاقة في شرق البحر المتوسط.