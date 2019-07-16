روسيا تقوم بعقد مسيرات ليوم البحرية

صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم الثلاثاء بأن روسيا ستجري مسيرات عسكرية في جميع أنحاء البلاد وفي قاعدتها البحرية في سوريا للاحتفال بيوم البحرية في 28 يوليو.

وقال شويجو في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة إن 43 سفينة حربية و41 طائرة مجهزة بأحدث الأسلحة وكذلك أكثر من 4000 جندي وعسكري سوف يشاركون في الأحداث في سان بطرسبرغ وكرونشتات.

وأضاف أن المسيرات البحرية ستُعقد أيضًا في القواعد الرئيسية للأساطيل الروسية وأسطول بحر قزوين - في سفيرومورسك، بالتييسك، سيفاستوبول، فلاديفوستوك، أستراخان وميناء طرطوس السوري.

ووفقا لوزير الدفاع، سيشارك 26 وفدا عسكريا أجنبيا في الاحتفالات بيوم البحرية الروسية، الذي يحتفل به سنويا في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو.