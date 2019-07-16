فرنسا تتوقع نشر تقنية الجيل الخامس الأولي بحلول عام 2020

تتوقع شركة "Arcep" الفرنسية لتنظيم الاتصالات بدء التشغيل التجاري لشبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول في البلاد في عام 2020، يليه تسويق واسع النطاق بعد عقد من الزمان.

عند إطلاق إجراء تخصيص التردد تقنية الجيل الخامس لمشغلي الاتصالات يوم الاثنين، قالت شركة "Arcep" أن "مسودة الإجراء تنص على أن جميع المتقدمين، بصرف النظر عما إذا كانوا قد اختاروا تقديم تعهدات اختيارية، سيخضعون لسلسلة من الالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بالتغطية الإقليمية ".

ووفقًا لـ "Arcep"، سيكون نشر تقنية الجيل الخامس تدريجيًا، بحلول نهاية عام 2020، سيُطلب من كل مشغل تقديم خدمات تقنية الجيل الخامس في مدينتين فرنسيتين على الأقل، بحلول عام 2025، يجب أن يكون هناك 12000 موقع قيد التشغيل، تقدم تقنية الجيل الخامس إلى ثلثي سكان البلاد.

كما يجب أن يكون موقع حوالي 20-25 بالمائة من مواقع النطاق الترددي 3،4-3،8 GHz "في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تستهدف الأنشطة الاقتصادية، وخاصة التصنيع" وفقًا لخطة الجهة المنظمة، سيُطلب من المشغلين "إدخال آلية مصاحبة لضمان أن المناطق غير الحضرية ستستفيد أيضًا من عمليات النشر هذه".

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وأما بالنسبة للمناطق المتبقية، فسيكون المشغلون ملزمين بتقديم سرعة 5 جيجا بايت على الأقل 240 ميجابت في الثانية (Mbps)، أي أربعة أضعاف سرعة خدمة 4G الحالية.

وقالت شركة "Arcep" إن الأهداف المتوسطة تمنح المشغلين مرونة في استخدام تقنية الجيل الرابع أو تقنية الجيل الخامس، شريطة أن يلبوا متطلبات السرعة. ومع ذلك، بحلول عام 2030، يتعين عليهم تقديم خدمات تقنية الجيل الخامس في جميع مواقعهم".

ولاحظ منظم الاتصالات أنه سيتم تخصيص الترددات لمدة 15 عامًا مع إمكانية تمديدها لخمس سنوات.