ألمانيا تبقي على "زعيم داعش" في السجن الاحتياطي

قررت المحكمة الاتحادية الألمانية إبقاء زعيم داعش في ألمانيا المشتبه به "أبو ولاء" في السجن الاحتياطي.

وأعلنت المحكمة الإقليمية في مدينة تسيله الألمانية اليوم الثلاثاء، أنه تم بذلك رفض الطعن على قرار إيداع المتهم السجن الاحتياطي، ورأت المحكمة الاتحادية أن إيداع المتهم السجن الاحتياطي منذ عام 2016 مبرر، وذلك على خلفية جسامة الجرائم المتهم فيها والعقوبة المتوقعة وخطر فرار المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن "أبو ولاء" يُحاكم مع 4 آخرين منذ عام 2017 بتهمة دعم تنظيم إرهابي أجنبي والانتماء إليه، وتتهم السلطات الألمانية الخمسة باستمالة شباب من منطقة الرور ومدينة هيلدسهايم إلى التيار المتطرف، وإرسالهم إلى المناطق التي يقاتل فيها تنظيم داعش.

وبحسب القانون الجنائي الألماني تعني جرائم تنظيم داعش في سوريا والعراق ودول أخرى القتل والضرب الذي يفضي إلى الموت والإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويلزم المتهمون الصمت حيال الاتهامات الموجهة إليهم، وتم القبض على "أبو ولاء" في 8 نوفمبر عام 2016 بناء على أمر اعتقال من المحكمة الاتحادية، ويسري منذ أغسطس عام 2017 أمر اعتقال من المحكمة الإقليمية في تسيله.