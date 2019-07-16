قبل نهائي أمم أفريقيا.. فضيحة فساد كبرى تضرب الكاف ورئيسه أحمد أحمد

قد تلقى 3 أضعاف نفقاته اليومية خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 1 يوليو من العام الماضي 2018، حيث حصلت الشبكة البريطانية على وثيقة تؤكد بأن تقاضي 450 دولار لثلاث مرات خلال اليوم الواحد.

وكذلك أكدت بي بي سي، بأن رئيس الكاف "أحمد أحمد" قد تلقى نفقات يومية عن مكانين مختلفين في نفس الفترة: الأولى تقول إنه كان في القاهرة في وقت حصوله على هذه النفقات، في حين تقول الثانية بأنه كان موجود في روسيا بنفس التوقيت، وهو أمر مثير للجدل بكل تأكيد.

وكشفت الشبكة البريطانية عن العديد من التفاصيل بخصوص هذه الوثائق التي حصلت عليها، وأكدت بأن الإتحاد الأفريقي قد أصبح في أزمة كبيرة بسبب هذه التهم التي توجه إلى رئيسه بشأن الفساد المالي.