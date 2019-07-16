أصالة تربك معجبيها بسبب تشجيعها للجزائر في أمم أفريقيا

أربكت المطربة السورية، أصالة نصري، معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تشجعيها للمنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.
وجاء دعم أصالة لمنتخب الجزائر، قبل مباراته في نهائي البطولة المقام في مصر، إذ شاركت اليوم الثلاثاء، صورة للعلم الجزائري، وعلقت عليها قائلة: "كل أمنياتنا اليوم الجزائر تفوز، نحنا محتاجين نفوز، حتى أمي التي لا تعرف كثيرا بالكرة تدعي لهم وكلنا ندعي للجزائر، اليوم يومكم يا أبطال".
وأصاب منشور أصالة حيرة متابعيها، بعد أن أخطأت في موعد المباراة، وأعتقد الكثيرون أن المباراة اليوم رغم أنها تقام يوم الجمعة المقبل.
ونجح المنتخب الجزائري في تخطي عقبة نظيره النيجيري خلال نصف النهائي بالفوز 2-1، والتأهل لملاقاة السنغال في النهائي يوم الجمعة المقبل.
يذكر أن منتخب الجزائر لم يتأهل للنهائي منذ الوصول له في عام 1990 والتتويج أمام نيجيريا.
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