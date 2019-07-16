(20) توصية من (قوى الحرية) حول الوثيقة الدستورية

التاريخ: 16-يوليو-2019
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فرغت قوى الحرية والتغيير أمس من دراسة الوثيقة الدستورية، وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، إن الملاحظات تم رفعها للجنة الصياغة وستكون جاهزة اليوم، مشيراً إلى أن بعض الملاحظات يتعلق بالصياغة القانونية وبعض القضايا المطروحة في الوثيقة الجديدة، وأشار إلى أنه لم يحدد وقت تسليمها للوساطة بعد.
وفي السياق، تحفظ عدد من قادة قوى الحرية والتغيير حول الملاحظات والتوصيات التي تم رفعها لوفد التفاوض ولجنة الصياغة. وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن بحسب صحيفة السوداني، إلى أن التوصيات بلغت أكثر من (20) توصية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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