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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
توعدت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة علي المعروفة بأميرة الجنوبية – توعدت تراجي مصطفى بكشف كل أسرارها على المواقع حيث قالت :(يا جماعة أي زول داير يسمع عن تراجي مصطفى معلوماتها كلها أدوني ليها أنا تراجي الليلة أسرارها جت بكونو برة).
وقالت أميرة إنها ستكشف أسرار تراجي كلها حتى تصمت عن الإساءة لرجال ونساء السودان حيث قالت :(عشان تراجي تسكت عن رجال السودان الهي قاعدة تنبذهم وتسكت من بنات السودان الهي قاعدة تنبذهم) بينما طالب عدد من المعلقين بنشر ما تعرفه عنها حيث كتبت إحدى صديقاتها قائلة:( ووووووب يا ماما أميره …أدينا الشماراااااات……بس انتي أميره علي حربييييه).
هذا واقترح آخر عرضها على الطبيب النفسي المشهور علي بلدو حيث قال :(تراجي دي عندها مرض نفسي محتاجة علاج أنا متكفل ليها بالعلاج عند علي بلدو).
كانت هذه تفاصيل خبر حرب كشف الأسرار تشتعل ضد تراجي مصطفى ومطالبات بعرضها على الطبيب النفسي علي بلدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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