قوى التغيير تناقش مع الحركات المسلحة برنامج المرحلة الانتقالية

اعلن مصدر بقوى إعلان لحرية والتغيير، التوصل إلى اتفاقات مع الفصائل المسلحة في كل من دارفور والنيل الازرق بشأن معالم المرحلة الانتقالية.
وقال المصدر إن اللقاءات التي عقدوها مع فصائل مسلحة في أديس أبابا، والتي بدأت الخميس توصلت إلى اتفاقيات حول أوضاع الحركات المسلحة في هياكل الحكم وبرامج عمل الفترة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية والسلام ووقف الحرب وأضاف سنرسل تلك الاتفاقات إلى الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات لإدراجها ضمن مسودة الاتفاق الذي نعتزم توقيعه مع المجلس العسكري.
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