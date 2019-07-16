العشرات من طلاب حامعة كرري ينظمون وقفة احتجاجية في الخرطوم

‏نظم طلاب جامعة كرري ( مجمع الهندسات ) بمدينة أمدرمان في العاصمة الخرطوم وقفة إحتجاجية داخل حرم الجامعة اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ يوليو ٢٠١٩. الجدير بالذكر أن جامعة كرري من الجامعات السودانية التي أنشئت بناءً على القرار الجمهوري رقم (266) لسنة 1994م بتاريخ 28 أغسطس 1994م وأجاز المجلس الوطني قانونها في العام 1996م من ثم عدل قانون الأكاديمية لتصبح جامعة كرري لتستوعب بقية الكليات العسكرية في جامعة عسكرية، بعد ضبط البرامج التي تقدمها لتستوفي مستويات التعليم العالي على غرار المستويات الجامعية المتعارف عليها محليا وعالميا.

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