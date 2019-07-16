أجنبية تبدع في غناء رائعة وردي (ياشعبا لهبك ثوريتك )

حاز فيديو نشر لأجنبية وهي تتغني بأغنية الراحل المقيم محمد وردي ( ياشعبا لهبك ثوريتك ) ، على إعجاب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ، ليس من السودانيين فحسب ، بل من جنسيات أخرى متعددة للإحساس العالي الذي غنت به هذه الأجنبية الأغنية .
ويبدو أن الثورة السودانية دفعت بالجميع من شعوب اخرى للمشاركة والتعبير عن حبهم للثورة السودانية وإعجابهم الكبير بها .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أن الأحنبية كانت ترتدي ( تشيرت ) به صورة لرسمة كنداكة سودانية ، وهو ماجعل السودانيين يتفاعلون مع الفيديو بصورة كبيرة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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