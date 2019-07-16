شباب يجبرون أصحاب المركبات الخاصة على ترحيل النساء

أجبر عدد من الشباب بموقف (جاكسون) في الخرطوم، أصحاب المركبات الخاصة على حمل النساء وترحيلهم بسبب أزمة المواصلات الحادة التي ضربت الولاية بمدنها الثلاث، وبرر عدد من سائقي المركبات العامة أن سبب الأزمة يعود إلى انعدام الوقود، وأن أغلب المركبات تقف بالصفوف لساعات طويلة، لذا يصبح الشارع (كاشفاً) من المركبات – حسب تعبيره – الشيء الذي يخلق الأزمة.
في المقابل أظهر بعض أصحاب المركبات الخاصة تبرمهم بحسب صحيفة السوداني، وأبدوا رفضاً واضحاً لمطلب الشباب بترحيل النساء، إلا أن الشباب أغلقوا عليهم الطريق فما كان منهم إلا أن استجابوا لرغبتهم مجبرين الشيء الذي ساهم في تخفيف التكدس بموقف جاكسون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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