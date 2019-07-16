أفراح عصام تخاصم الأضواء والإعلام

حالة من الغموض اكتنفت مسيرة الفنانة أفراح عصام مؤخراً، وذلك بعد غيابها الملحوظ عن النشاطات والاحتفالات كافة وحتى المجاملات التي كانت من أبرز المشاركين فيها، ويؤكد عدد من المقربين من أفراح أنها ومنذ انفصالها عن زوجها الثاني ظلت في حالة من الاختفاء والزهد في الأضواء وحتى وسائل الإعلام التي باتت تجد صعوبة كبيرة في التواصل معها، وذلك بعد إغلاقها لجميع أرقام هواتفها الجوالة خلال معظم ساعات اليوم بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)