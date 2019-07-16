والي سنار: لا اشتباكات بين الجيش والدعم السريع

نفى والي سنار المكلف اللواء أحمد صالح عبود، ما راج عن وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع، أثناء أحداث السوكي، أمس الأول، وأشار إلى حدوث هرج جوار مكاتب الأمن، بعد تجمع أعداد كبيرة من المواطنين الغاضبين بعد حادث مصرع مواطن ونظامي.
وأقر والي سنار في تنوير إعلامي بحسب صحيفة السوداني أمس، باستشهاد مواطن ونظامي من الدعم السريع وعدد من الإصابات الأخرى بلغت خمسة من المواطنين، وإصابة من الدعم السريع.
وطمأن عبود الجميع بعودة الحياة إلى طبيعتها في السوكي، مؤكداً أن كل الأوضاع تحت السيطرة، لافتاً إلى استقرار الأوضاع الأمنية، ومغادرة كثير من المصابين المستشفيات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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