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(الحرية والتغيير): لم نصدر قراراً نهائياً بقبول أو رفض مسودة الاتفاق

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التاريخ: 16-يوليو-2019

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(الحرية والتغيير): لم نصدر قراراً نهائياً بقبول أو رفض مسودة الاتفاق

أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها لم تصدر قراراً نهائياً بشأن قبول أو رفض مسودة الاتفاق، مؤكدة تفاؤلها بالوصول لاتفاق مع المجلس العسكري.

 

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وقال القيادي بقوى الحرية محمد وداعة، لـ(smc)، إن مكونات قوى الحرية والتغيير لم تنته بعد من دراسة الوثائق التي تسلمتها من الوسيط الإفريقي، مبيناً بحسب صحيفة السوداني، أن المشاورات جارية لتحديد اجتماع مع المجلس العسكري متوقعاً عقد اجتماع مع الوسيط الإفريقي والمجلس قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

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