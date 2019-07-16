الشعبية- الأغلبية الصامتة: بعض قوى الحرية والتغيير تنفرد بالقرار

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استنكرت الحركة الشعبية لتحرير السودان الأغلبية الصامتة ممارسات بعض آلأحزاب داخل قوى الحرية والتغيير وقالت أنها لا تتعدي أصابع اليد الواحدة وأعطت نفسها حق “الفيتو” وتتحدث عن قوى التغيير وتهمش غالبيتها عن قصد.

وقالت الحركة في بيان بتوقيع أمينها العام المكلف كرار الباشا امس أن بعض قوى الحرية أصبحت تبحث جاهدة دون جدوى علها تجد فردا من تنسيقية الحرية والتغيير أو أن تتكرم اللجنة المفاوضة وتطلعه على ما يدور خلف الكواليس, وأكدت أن مستقبل الثورة سيكون مجهولاً إذا لم تجتمع كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وتتفق على رؤية موحدة تعكس تطلعات الشعب بسودان جديد, ونوهت إلى أن رغبة بعض القوى داخل الحرية والتغيير في الانفراد باتخاذ القرارات أصبحت طاغية دون الرجوع إلى لبقية مكوناتها. وقالت لسنا طلاب سلطة, جديرون بان نعبر عن آرائنا دون وكالة ولن نسمح بالتجاوزات المتكررة في المرحلة المقبلة, وهددت الحركة بان أي تماد في محاولة إبعاد الآخرين عن المشهد والحراك الآني سيترتب عليه ما بعده.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)