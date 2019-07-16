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التحقيق مع عطا المنان وكمال عبد القادر ومثول حميدة وعبد الباسط أمام النيابة اليوم

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التاريخ: 16-يوليو-2019

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التحقيق مع عطا المنان وكمال عبد القادر ومثول حميدة وعبد الباسط أمام النيابة اليوم

واصلت نيابة مخالفات الأراضي تحقيقاتها مع رموز النظام المخلوع بشأن عقارات يمتلكونها، وأخضعت النيابة أمس كلاً من رجل الأعمال الحاج عطا المنان ووكيل وزارة الصحة الاتحادية الأسبق كمال عبد القادر للتحقيقات، ووصل عطا المنان وعبد القادر إلى نيابة مخالفات الأراضي وسط حراسة أمنية مشددة.

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وفي السياق، وبحسب صحيفة السوداني، يمثل اليوم أمام نيابة مخالفات الأراضي، كل من وزير الصحة ولاية الخرطوم السابق بروفيسور مأمون حميدة ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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