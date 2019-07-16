التاريخ: 16-يوليو-2019
13 مشاهدة
بدأت قطاعات داعمة للثورة بالتحسب لإحتمال إقدام السلطات على قطع خدمة الإنترنت مجدداً عن المشتركين ، وإبتكرت وسائل بديلة للتواصل الإجتماعي ، وتقدم المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ،حيدر أحمد عبد الله ، الأحد بطعن قانوني لدى محكمة الخرطوم الجزئية طالباً بموجبه إلغاء قرارعودة خدمات الانترنت بالبلاد ، وبدأ تجمع مهنئي التقنية والاتصالات _ الذراع التقني للثورة _ أبحاث وإختبارات لإيجاد تطبيقات للتواصل الاجتماعي تعمل من دون انترنت ، تفادياً لأضرار قطع الخدمة .
وبحسب صحيفة أخر لحظة ، قال التجمع في بيان أمس ، أنه بعد بحث مطول وعدة إختبارات أجراها على عدد من التطبيقات التي تعمل على نظام الأندرويد ، وجد أن أفضل تطبيق إختبره هو ” talkie ” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر تحوطات لإنقطاع متوقع في خدمة الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.