تحوطات لإنقطاع متوقع في خدمة الإنترنت

بدأت قطاعات داعمة للثورة بالتحسب لإحتمال إقدام السلطات على قطع خدمة الإنترنت مجدداً عن المشتركين ، وإبتكرت وسائل بديلة للتواصل الإجتماعي ، وتقدم المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ،حيدر أحمد عبد الله ، الأحد بطعن قانوني لدى محكمة الخرطوم الجزئية طالباً بموجبه إلغاء قرارعودة خدمات الانترنت بالبلاد ، وبدأ تجمع مهنئي التقنية والاتصالات _ الذراع التقني للثورة _ أبحاث وإختبارات لإيجاد تطبيقات للتواصل الاجتماعي تعمل من دون انترنت ، تفادياً لأضرار قطع الخدمة .

وبحسب صحيفة أخر لحظة ، قال التجمع في بيان أمس ، أنه بعد بحث مطول وعدة إختبارات أجراها على عدد من التطبيقات التي تعمل على نظام الأندرويد ، وجد أن أفضل تطبيق إختبره هو ” talkie ” .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365 )