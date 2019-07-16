الوسيط الإفريقي: تحدثت مع الصحفيين بشدة وطلبت منهم الانسحاب

التاريخ: 16-يوليو-2019 فى : أخبار 27 مشاهدة Advertisements قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات أنه لم يقم بطرد الصحفيين، وأضاف: “لكنني تحدثت بشدة لأنني لم أكن أريد حضورهم حتى لا يتعكر الجو بين الطرفين”، وأردف: “طلبت منهم الانسحاب ولكن الطريقة كانت بشدة ولم أقم بطرد أحد”، مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه يقدر دور الصحافة، لأنها لعبت دوراً إيجابياً في التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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