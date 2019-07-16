مجلس جامعة الخرطوم يتمسك باستئناف الدراسة ويشكل لجنة نفير

التاريخ: 16-يوليو-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements تمسك مجلس جامعة الخرطوم خلال اجتماعه امس برئاسة رئيس المجلس المهندس مكاوي محمد عوض, باستئناف الدراسة بتاريخ 21 يوليو 2019. وقرر المجلس بتشكيل لجنة نفير الجامعة برئاسة عضو المجلس المهندس يوسف أحمد يوسف لتنظيم يوم لنفير الجامعة, وأجاز مقترح إنشاء محفظة من البنوك لدعم الجامعة وستعقد لجنة نفير الجامعة اجتماعها الثاني غداً الأربعاء بدعوة كل المساهمين بغرض الاتفاق على برنامج يوم نفير الجامعة الأسبوع المقبل بقاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي سياق متصل بالحقل التعليمي وبحسب صحيفة الأخبار أعلن مجلس العمداء بجامعة أم درمان الإسلامية برئاسة البروفيسور حسن عباس حسن مدير الجامعة, استئناف الدراسة لطلاب كلية الطب والعلوم الصحية يوم 20-7-2019 بناء على توية الكلية المتعلقة بالاعتماد من المجلس الطبي والطلاب الوافدين على أن تستأنف الدراسة لبقية التطبيقية والنظرية يوم18-8-2019 . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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