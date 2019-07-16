حجز عشرات من عقارات رموز النظام المباد

التاريخ: 16-يوليو-2019 فى : حوادث 42 مشاهدة حجزت محكمة الأراضي عدداً من عقارات رموز النظام البائد في عملية حصر تقوم بها لممتلكاتهم. وأفادت مصادر نيابية أمس، بحجز محكمة الأراضي لأكثر من (10) عقارات تتبع لرموز النظام البائد بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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