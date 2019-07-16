التاريخ: 16-يوليو-2019
42 مشاهدة
حجزت محكمة الأراضي عدداً من عقارات رموز النظام البائد في عملية حصر تقوم بها لممتلكاتهم. وأفادت مصادر نيابية أمس، بحجز محكمة الأراضي لأكثر من (10) عقارات تتبع لرموز النظام البائد بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حجز عشرات من عقارات رموز النظام المباد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.