بلاغات فساد ضد مسؤولين سابقين بولايتي كسلا والبحر الأحمر

بدأت نيابة مكافحة الفساد في البحر الأحمر وكسلا التحقيق في (45) بلاغاً جنائياً ضد مسؤولين سابقين دونهم مواطنون. وفتح المواطنون بلاغات ضد مسؤولين سابقين بالولايتين أبرزهم وزير مالية ومعتمد ومدير إحدى الجامعات. Advertisements وفي البحر الأحمر بلغ عدد البلاغات المدونة (24) بلاغاً بحسب صحيفة الإنتباهة، تتعلق باتهامات فساد مالي وإداري، وأبرز البلاغات طالت مدير جامعة ووزير مالية أسبق ونقابة الموانئ وأمين عام الحكومة، أما في كسلا فقد تم تدوين عشرين بلاغ فساد ضد مسؤولين سابقين أبرزهم والي ومعتمد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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